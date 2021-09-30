«Роскосмос» не смог выполнить около половины задач по федеральной программе

Госкорпорация «Роскосмос» не смогла выполнить около половины мероприятий по Федеральной космической программе 2016—2025 годов и еще две трети по программе развития космодромов, такие данные содержатся в годовом отчете компании.



По Федеральной космической программе в 2020 году госкорпорация выполнила 10 из 18 мероприятий, что составляет 55%, сообщает «РИА Новости».

Программа развития навигационной системы ГЛОНАСС выполнена на 80%, а программа «Космодромы России» — на 30% (это восемь из 26 мероприятий). Еще две программы с неуказанными названиями выполнены на 100%.

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В сентябре госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер на проведение научно-исследовательских работ для выполнения пилотируемых полетов на Луну. Стоимость контракта — 1,7 млрд рублей.

Маргарита Головатенко