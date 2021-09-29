Автомобиль из Татарстана вылетел в кювет в Чувашии, один человек погиб, трое пострадали
На 576-м км автодороги М-7 «Волга» в Ядринском районе Чувашии ранним утром 28 сентября произошло ДТП, в котором один человек погиб, пострадало трое. За рулем был 39-летний житель Казани, сообщает МВД по Чувашии.
По предварительным данным, находящийся за рулем «Лады-Ларгус» казанец не справился с управлением. Не исключено, что он уснул за рулем. Автомобиль врезался в металлическое ограждение на разделительной полосе и опрокинулся в кювет.
В салоне авто находились семь человек, включая водителя. Сидевший за казанцем 28-летний житель Чечни погиб. Еще троих мужчин от 20 до 53 лет из Башкортостана, Татарстана и Нижегородской области доставили в больницу с различными повреждениями. Водитель и еще двое пассажиров не пострадали.
Пассажиров житель Казани нашел в интернете через сервис поиска попутчиков. Он следовал с ними по маршруту «Казань — Нижний Новгород».
Следственным отделом ОМВД России по Ядринскому району возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.
За вчерашний день в Казани произошло две аварии с пострадавшими — наезд на пешехода и столкновение. Еще 141 авария привела к материальному ущербу.
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