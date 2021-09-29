Автомобиль из Татарстана вылетел в кювет в Чувашии, один человек погиб, трое пострадали

Фото: МВД по Чувашии

На 576-м км автодороги М-7 «Волга» в Ядринском районе Чувашии ранним утром 28 сентября произошло ДТП, в котором один человек погиб, пострадало трое. За рулем был 39-летний житель Казани, сообщает МВД по Чувашии.



По предварительным данным, находящийся за рулем «Лады-Ларгус» казанец не справился с управлением. Не исключено, что он уснул за рулем. Автомобиль врезался в металлическое ограждение на разделительной полосе и опрокинулся в кювет.

В салоне авто находились семь человек, включая водителя. Сидевший за казанцем 28-летний житель Чечни погиб. Еще троих мужчин от 20 до 53 лет из Башкортостана, Татарстана и Нижегородской области доставили в больницу с различными повреждениями. Водитель и еще двое пассажиров не пострадали.

Пассажиров житель Казани нашел в интернете через сервис поиска попутчиков. Он следовал с ними по маршруту «Казань — Нижний Новгород».

Следственным отделом ОМВД России по Ядринскому району возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.

За вчерашний день в Казани произошло две аварии с пострадавшими — наезд на пешехода и столкновение. Еще 141 авария привела к материальному ущербу.

Маргарита Головатенко