Шесть пьяных водителей задержано в Казани за вчерашний день

Фото: ГИБДД Казани

За вчерашний день в Казани произошло две аварии с пострадавшими — наезд на пешехода и столкновение. Еще 141 авария привела к материальному ущербу, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

В пьяном состоянии задержано шесть водителей, еще у четырех не было водительских прав.

В отдел полиции доставили одного человека по подозрению в совершении преступления.



В поселке Васильево в Зеленодольском районе Татарстана произошла авария. Легковой автомобиль столкнулся с КАМАЗом и получил серьезные повреждения. Согласно предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали.



Ольга Шагиева