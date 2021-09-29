Шесть пьяных водителей задержано в Казани за вчерашний день
За вчерашний день в Казани произошло две аварии с пострадавшими — наезд на пешехода и столкновение. Еще 141 авария привела к материальному ущербу, сообщили в Госавтоинспекции Казани.
В пьяном состоянии задержано шесть водителей, еще у четырех не было водительских прав.
В отдел полиции доставили одного человека по подозрению в совершении преступления.
В поселке Васильево в Зеленодольском районе Татарстана произошла авария. Легковой автомобиль столкнулся с КАМАЗом и получил серьезные повреждения. Согласно предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали.
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