Реконструктору аэропорта «Бегишево» второй раз за год грозит процедура банкротства

ООО «Особенная транспортная компания» из Белгорода инициировала процедуру банкротства челнинского АО «Трест «Камдорстрой». Сумма требований — 1,15 млн рублей, сообщает «Интерфакс».



Заявление о признании «Камдорстроя» банкротом принято Арбитражным судом РТ к производству. Очередное заседание назначили на 9 ноября.

Как следует из картотеки, Арбитражный суд РТ в феврале этого года взыскал с «Камдорстроя» 1,6 млн рублей долгов в пользу транспортной компании по договору перевозки грузов. Решение было подтверждено апелляционной инстанцией в мае.

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В этом году признать «Камдорстрой» банкротом просили ФНС и челнинский «Акибанк». С ФНС трест заключил мировое соглашение о погашении задолженности, а с банком договорился «о пролонгации договоренностей». После этого в июле суд прекратил производство по этим заявлениям.

В июле обанкротить татарстанского подрядчика хотела АО «Национальная нерудная компания» (АО «ННК»), один из крупнейших производителей нерудных материалов для строительства дорог, домов и других объектов.

АО «Трест «Камдорстрой» — одна из крупнейших стройкомпаний Татарстана и крупный игрок на рынке госзаказа. Компания известна не в последнюю очередь как подрядчик на работах в аэропортах Татарстана и за его пределами. Как сообщается на сайте треста, компания ранее проводила работы в Международном аэропорту «Казань», занималась реконструкцией аэродромной базы ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», работала в аэропорту «Красноярск» и многих других по всей России. Также компания занимается дорожным строительством.

Маргарита Головатенко