Реконструктор аэропорта «Бегишево» добился от налоговиков рассрочки вместо банкротства
«Камдорстрой» договорился с налоговиками о «рассрочке»
В отношении АО «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов» из Набережных Челнов («Камдорстрой») Арбитражный суд РТ прекратил дела по заявлениям ФНС РФ и челнинского ПАО АКБ «Акибанк» о признании компании банкротом. Заседание прошло 1 июля.
Как сказано в документах суда, «Камдорстрой» заключил с ФНС России мировое соглашение о погашении задолженности. С «Акибанком» должник заключил соглашение о пролонгации договоренностей до 15 июля.
Как следует из текста мирового соглашения, долг «Камдорстроя» перед ФНС составлял более 96,1 млн рублей, по большей части НДС и страховые взносы. Этот долг компания будет гасить равными частями в течение 12 месяцев. При этом соглашение предусматривает залог — в качестве такового выступает недвижимость челнинского санатория «Радуга», принадлежащего «Камдорстрою». Подробности урегулирования ситуации с «Акибанком» пока не известны.
ФНС Москвы подала иск 13 апреля 2021 года — сумма требований была более 71 млн рублей. Сначала заявление осталось без движения из-за нехватки необходимых документов. Все недочеты были устранены, и иск приняли в производство 29 апреля. 14 апреля отдельный иск подал «Акибанк» на сумму более 154 млн рублей. 21 апреля заявление приняли в производство. 27 мая судебное разбирательство по рассмотрению отчета арбитражного управляющего отложили. 4 июня оба дела объединили в одно производство.
Всего, по данным Арбитражного суда, сейчас рассматривается 22 иска к «Камдорстрою» на общую сумму в 186 млн рублей.
Издание направило запрос в «Камдорстрой» с просьбой прокомментировать мировое соглашение.
Строитель дорог и аэропортов был должен и своим работникам
АО «Трест Камдорстрой» — одна из крупнейших стройкомпаний Татарстана и крупный игрок на рынке госзаказа. Компания известна не в последнюю очередь как подрядчик на работах в аэропортах Татарстана и за его пределами. Как сообщается на сайте треста, компания ранее проводила работы в Международном аэропорту «Казань», занималась реконструкцией аэродромной базы ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», работала в аэропорту «Красноярск» и многих других по всей России. Также компания занимается дорожным строительством.
В 2020 году компания несколько снизила выручку — с 5,2 до 4,7 млрд рублей, чистая прибыль упала с 23 млн рублей до 1,3 млн рублей. За 2020 год компания выиграла тендеры на 1,9 млрд рублей, в их числе — контракт на вторую очередь реконструкции аэропорта «Бегишево» стоимостью в 638,8 млн рублей. Работы по нему должны завершиться до 25 декабря 2021 года.
Вместе с тем именно госконтракты принесли компании печальную известность в федеральных СМИ. Это было связано с тем, что Федеральная антимонопольная служба выявила сговор между «Камдорстроем» и связанной с компаниями бизнесмена Аркадия Ротенберга «Трансстроймеханизацией». Общая сумма выявленных конкурсов, по подсчетам антимонопольщиков, составила почти 25 млрд рублей. При этом обе компании воспользовались программой смягчения ответственности и сознались в сговоре. Ведомство не сообщало, какое именно наказание было назначено.
Полный состав акционеров компании не раскрывается, однако, как ранее писало «Реальное время», основным владельцем является бизнесмен Евгений Шишканов. При этом компания создавалась при участии бывшего министра транспорта Татарстана Владимира Швецова.
В феврале этого года прокуратура Челнов проверила на соблюдение требований трудового законодательства предприятие «Камдорстрой» и выяснила, что работникам задолжали зарплату в общей сложности более чем на 11 млн рублей. Задолженность перед сотрудниками полностью погашена.
По опубликованному в апреле сообщению Следкома по Татарстану, в 2020 году задолженность по зарплате была даже больше. В октябре — декабре 2020 года зарплату не выплачивали более чем тысяче работников, общая сумма долга составляла 61 млн рублей. Следствие считает, что у предприятия была возможность рассчитаться с коллективом, но средства направлялись на некие «иные нужды». К апрелю долг по зарплате полностью погасили.
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