Реконструктор аэропорта «Бегишево» добился от налоговиков рассрочки вместо банкротства

«Камдорстрой» договорился с налоговиками о «рассрочке»

В отношении АО «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов» из Набережных Челнов («Камдорстрой») Арбитражный суд РТ прекратил дела по заявлениям ФНС РФ и челнинского ПАО АКБ «Акибанк» о признании компании банкротом. Заседание прошло 1 июля.

Как сказано в документах суда, «Камдорстрой» заключил с ФНС России мировое соглашение о погашении задолженности. С «Акибанком» должник заключил соглашение о пролонгации договоренностей до 15 июля.

Как следует из текста мирового соглашения, долг «Камдорстроя» перед ФНС составлял более 96,1 млн рублей, по большей части НДС и страховые взносы. Этот долг компания будет гасить равными частями в течение 12 месяцев. При этом соглашение предусматривает залог — в качестве такового выступает недвижимость челнинского санатория «Радуга», принадлежащего «Камдорстрою». Подробности урегулирования ситуации с «Акибанком» пока не известны.

Соглашение предусматривает залог — в качестве такового выступает недвижимость челнинского санатория «Радуга», принадлежащего «Камдорстрою». Фото tatarstan24.ru

ФНС Москвы подала иск 13 апреля 2021 года — сумма требований была более 71 млн рублей. Сначала заявление осталось без движения из-за нехватки необходимых документов. Все недочеты были устранены, и иск приняли в производство 29 апреля. 14 апреля отдельный иск подал «Акибанк» на сумму более 154 млн рублей. 21 апреля заявление приняли в производство. 27 мая судебное разбирательство по рассмотрению отчета арбитражного управляющего отложили. 4 июня оба дела объединили в одно производство.

Всего, по данным Арбитражного суда, сейчас рассматривается 22 иска к «Камдорстрою» на общую сумму в 186 млн рублей.

Издание направило запрос в «Камдорстрой» с просьбой прокомментировать мировое соглашение.

Всего, по данным Арбитражного суда, сейчас рассматривается 22 иска к «Камдорстрою» на общую сумму в 186 млн рублей. Фото: Максим Платонов

Строитель дорог и аэропортов был должен и своим работникам

АО «Трест Камдорстрой» — одна из крупнейших стройкомпаний Татарстана и крупный игрок на рынке госзаказа. Компания известна не в последнюю очередь как подрядчик на работах в аэропортах Татарстана и за его пределами. Как сообщается на сайте треста, компания ранее проводила работы в Международном аэропорту «Казань», занималась реконструкцией аэродромной базы ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», работала в аэропорту «Красноярск» и многих других по всей России. Также компания занимается дорожным строительством.

В 2020 году компания несколько снизила выручку — с 5,2 до 4,7 млрд рублей, чистая прибыль упала с 23 млн рублей до 1,3 млн рублей. За 2020 год компания выиграла тендеры на 1,9 млрд рублей, в их числе — контракт на вторую очередь реконструкции аэропорта «Бегишево» стоимостью в 638,8 млн рублей. Работы по нему должны завершиться до 25 декабря 2021 года.

Вместе с тем именно госконтракты принесли компании печальную известность в федеральных СМИ. Это было связано с тем, что Федеральная антимонопольная служба выявила сговор между «Камдорстроем» и связанной с компаниями бизнесмена Аркадия Ротенберга «Трансстроймеханизацией». Общая сумма выявленных конкурсов, по подсчетам антимонопольщиков, составила почти 25 млрд рублей. При этом обе компании воспользовались программой смягчения ответственности и сознались в сговоре. Ведомство не сообщало, какое именно наказание было назначено.

Компания создавалась при участии бывшего министра транспорта Татарстана Владимира Швецова. Фото: stroi.mos.ru

Полный состав акционеров компании не раскрывается, однако, как ранее писало «Реальное время», основным владельцем является бизнесмен Евгений Шишканов. При этом компания создавалась при участии бывшего министра транспорта Татарстана Владимира Швецова.



В феврале этого года прокуратура Челнов проверила на соблюдение требований трудового законодательства предприятие «Камдорстрой» и выяснила, что работникам задолжали зарплату в общей сложности более чем на 11 млн рублей. Задолженность перед сотрудниками полностью погашена.

По опубликованному в апреле сообщению Следкома по Татарстану, в 2020 году задолженность по зарплате была даже больше. В октябре — декабре 2020 года зарплату не выплачивали более чем тысяче работников, общая сумма долга составляла 61 млн рублей. Следствие считает, что у предприятия была возможность рассчитаться с коллективом, но средства направлялись на некие «иные нужды». К апрелю долг по зарплате полностью погасили.



Алексей Нечаев