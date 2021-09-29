Здунов вступил в должность главы Мордовии

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Избранный на выборах главой Мордовии Артем Здунов сегодня принес присягу и вступил в должность. Торжественная церемония инаугурации прошла в Саранске, в здании республиканского Дворца культуры.

«Клянусь при осуществлении полномочий главы Мордовии охранять и уважать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Конституцию республики Мордовия, законы республики Мордовия, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, верно служить народу Российской Федерации», — сказал Здунов, принося присягу.

Напомним, по результатам голосования Здунов, занимавший до этого пост врио главы региона, набрал 78,26% голосов. Представитель КПРФ Дмитрий Кузякин набрал 11,48%, Евгений Тюрин от ЛДПР — 6,21% голосов, Алексей Лемкин от «Партии пенсионеров» — 2,64%.



После выборов Здунов заявил, что в планах реализация большой программы, нацеленной на повышение благосостояния всех жителей Мордовии. «Для этого есть конкретные инструменты и индивидуальная программа развития», — уточнил он.

Президент РФ Владимир Путин назначил Здунова временно исполняющим обязанности главы Мордовии 18 ноября 2020 года. С октября 2014 по февраль 2018 года он занимал пост министра экономики Татарстана.

Татьяна Демина