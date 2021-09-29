По России наблюдаются проблемы с интернетом у ряда крупных провайдеров
Сейчас по России наблюдаются проблемы с интернетом у крупнейших провайдеров. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Проблемы с доступом в интернет могут испытывать пользователи МТС, Дом.ру, Yota, а также Google.
Ранее Роскомнадзор обратился в Google с требованием снять ограничения с Youtube-каналов Russia Today. В противном случае ведомство грозит заблокировать видеохостинг.
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