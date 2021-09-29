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По России наблюдаются проблемы с интернетом у ряда крупных провайдеров

10:21, 29.09.2021
По России наблюдаются проблемы с интернетом у ряда крупных провайдеров
Фото: realnoevremya.ru

Сейчас по России наблюдаются проблемы с интернетом у крупнейших провайдеров. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Проблемы с доступом в интернет могут испытывать пользователи МТС, Дом.ру, Yota, а также Google.

Ранее Роскомнадзор обратился в Google с требованием снять ограничения с Youtube-каналов Russia Today. В противном случае ведомство грозит заблокировать видеохостинг.

Ольга Шагиева
ТехнологииIT

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