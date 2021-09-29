В Татарстане открылась первая в России детская сыроварня

Первая в России детская сыроварня открыла свои двери в Мензелинском районе Татарстана, сообщает Минсельхозпрод РТ.



Сыроварня на базе детского интерната начала свою работу в августе — здесь можно пройти мастер-классы и научиться процессу сыроделия. Обучиться сыроварению могут дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья. Ребят сначала обучают теории, и только после изучения всех этапов производства они могут приступить к практике.

Однако самый сложный этап в производстве сыра — ожидание. Он занимает от суток до трех дней. Ну а после свежий сыр подают на стол.

Открыть такие мини-сыроварни планируется по всему Татарстану. Цель этого проекта — продемонстрировать детям с ограниченными возможностями азы сложной профессии и помочь им найти свое дело в жизни.

Фото: pixabay.com

Кабмин Татарстана недавно утвердил затраты на оказание услуг по содержанию детей-сирот и детей с ОВЗ на 2022 год. Средства направят на содержание обучающихся школьного и дошкольного возраста, а также детей-сирот в организациях, обучающих по адаптированным основным общеобразовательным программам, находящихся в ведении республики.

Маргарита Головатенко