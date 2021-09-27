Кабмин Татарстана утвердил затраты на оказание услуг по содержанию детей-сирот и детей с ОВЗ

Кабинет министров Татарстана утвердил затраты на оказание государственной услуги по содержанию обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам, соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.



Средства направят на содержание обучающихся школьного и дошкольного возраста, а также детей-сирот в организациях, обучающих по адаптированным основным общеобразовательным программам, находящихся в ведении республики.

Нормативные затраты утверждены на 2022 год. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Фото: pixabay.com

На днях Кабмин РТ утвердил нормативные затраты по содержанию детей в республиканских кадетских школах и кадетских корпусах.

Маргарита Головатенко