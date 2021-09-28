В Зеленодольском районе Татарстана легковушка столкнулась с КАМАЗом

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В поселке Васильево в Зеленодольском районе Татарстана произошла авария, об этом сообщили в социальных сетях.



Легковой автомобиль столкнулся с КАМАЗом и получил серьезные повреждения. Согласно предварительным данным, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали.

Сегодня в Нижнекамском районе Татарстана произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля — Opel и Nexia. Пострадали водители автомобилей и пассажир Nexia, получив ушибы и переломы. Погибших в ДТП нет.

Маргарита Головатенко