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Казань вошла в пятерку популярных ж/д направлений для посещений в октябре

09:13, 27.09.2021
Казань вошла в пятерку популярных ж/д направлений для посещений в октябре
Фото: realnoevremya.ru

Казань вошла в пятерку самых популярных ж/д направлений для посещения в октябре. Об этом свидетествует исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В октябре самыми популярными направлениями на поезде стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Казань. Добраться из Москвы до Казани можно за 1000 рублей.

Фото: kzn.ru

Также казанцы могут недорого отправиться в Пермь. Билет на поезд обойдется в 1050 рублей.

В сентябре Татарстан попал в число 30 пилотных регионов России по развитию промышленного туризма. Конкурс проводился среди 53 регионов России. В акселерационной программе три модуля. В частности, формирование стратегии промышленного туризма, создание экскурсий на предприятиях (включая виртуальные), разработка экскурсионных маршрутов и их продвижение.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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