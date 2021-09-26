В ДРКБ Казани доставили ребенка, выпавшего из окна

В Набережных Челнах с высоты второго этажа упал трехлетний ребенок. Ребенка перевезли в ДРКБ в Казани.

Сообщается, малыш играл в своей кроватке, которая стояла у окна. За ребенком приглядывала бабушка. В какой-то момент она отошла за водой для внука. Когда вернулась, в кроватке его уже не было, а окно было открыто. Женщина выбежала на улицу и увидела внука под окнами.

Мальчика госпитализировали в травмами в больницу. Сообщается, что у него черепно-мозговая травма, пишут «Челнинские известия».

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело после падения ребенка из окна.

Ольга Шагиева