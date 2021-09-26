Казань вошла в топ-20 популярных среди россиян авианаправлений для путешествия в сентябре — октябре

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань вошла в топ-20 популярных авианаправлений для путешествия внутри России в сентябре — октябре. Рейтинг возглавила Москва — в столице на первые два месяца оформляется примерно каждый пятый билет.

На втором месте по популярности для осеннего путешествия в начале и середине осени оказались Сочи. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург.

В сентябре — октябре россияне предпочитают полететь в Симферополь, Краснодар, Анапу, Минеральные Воды, Геленджик, Калининград, Ростов-на-Дону и Махачкалу. В двадцатку наиболее востребованных на этот период авианапралений также вошли Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Тюмень, Сургут, Красноярск и Мурманск, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

В середине сентября эксперты в туристической сфере сообщили, что Казань в последние годы стала одним из городов-лидеров по популярности у россиян для путешествия в Новый год. Среди направлений, которые выбирают туристы, популярностью пользуются сочинская Красная Поляна, туры по Золотому кольцу и поездки в Санкт-Петербург и Подмосковье.



Татьяна Демина