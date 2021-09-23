«Локомотив» планирует изучить геном футболистов клуба

«Локомотив» намерен изучить геном футболистов клуба, для выявления генетических маркеров, ответственных за спортивные навыки. Об этом сообщается на официальном сайте «железнодорожников».

Для этих целей клуб заключил контракт с медико-генетическим центром. По условиям соглашения, все игроки основной команды, а также футболисты остальных команд клуба станут участниками комплексного генетического исследования.

Фото: fclm.ru

Ожидается, что полученный ДНК-профиль позволит специалистам персонифицировать рекомендации по диете и профилактике заболеваний среди спортсменов.

Подобное партнерство между футбольным клубом и генетическим центром стало первым случаем в российском футболе.

Напомним, ранее «Локомотив» сыграл вничью с французским «Марселем» (1:1) в стартовом матче группового раунда Лиги Европы.