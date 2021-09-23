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«Локомотив» планирует изучить геном футболистов клуба

15:18, 23.09.2021
«Локомотив» планирует изучить геном футболистов клуба
Фото: fclm.ru

«Локомотив» намерен изучить геном футболистов клуба, для выявления генетических маркеров, ответственных за спортивные навыки. Об этом сообщается на официальном сайте «железнодорожников».

Для этих целей клуб заключил контракт с медико-генетическим центром. По условиям соглашения, все игроки основной команды, а также футболисты остальных команд клуба станут участниками комплексного генетического исследования.

Фото: fclm.ru

Ожидается, что полученный ДНК-профиль позволит специалистам персонифицировать рекомендации по диете и профилактике заболеваний среди спортсменов.

Подобное партнерство между футбольным клубом и генетическим центром стало первым случаем в российском футболе.

Напомним, ранее «Локомотив» сыграл вничью с французским «Марселем» (1:1) в стартовом матче группового раунда Лиги Европы.

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