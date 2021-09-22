В Казани из-за гонки Tour de Tatarstan Kazan ограничат движение по ряду улиц

В Казани в субботу, 25 сентября, на время ограничат движение по ряду улиц в связи с подготовкой и проведением шоссейной велогонки Tour de Tatarstan Kazan. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

С 6.00 до 12.30 проезд будет закрыт по второстепенной дороге (в направлении от дома №39 по Сибирскому тракту до дома №122б по пр. Ямашева, полное ограничение движения). С 6.00 до 13.00 — вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (полное ограничение движения).

С 6.30 до 12.30 дороги перекроют:

под мостом по пр. Ямашева (полное ограничение движения);

по ул. Хакима (в направлении от ул. Амирхана до пересечения с ул. Чистопольской, полное ограничение движения с возможностью сквозного проезда по ул. Нигматуллина);

по Чистопольскому кольцу (от съезда на ул. Сибгата Хакима до съезда на ул. Чистопольскую, ограничение двух правых полос движения);

по ул. Чистопольской (в направлении от Чистопольского кольца до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена», ограничение трех правых полос движения);

по ул. Сибгата Хакима (в направлении от ул. Декабристов до ул. Амирхана, полное ограничение движения);

по ул. Амирхана (в направлении от ул. Сибгата Хакима до моста «Миллениум»), на мосту «Миллениум» (в направлении от ул. Сибгата Хакима до съезда на ул. Ершова, ограничение 1,5 правой полосы движения);

на съезде с ул. Подлужной на ул. Вишневского (полное ограничение движения);

по ул. Ершова (в направлении от съезда с ул. Вишневского до ул. Карла Маркса, ограничение 1,5 правых полос движения);

по ул.Карла Маркса (в направлении от ул.Ершова до ул.Толстого, ограничение 1,5 правой полосы движения);

по ул. Толстого (в направлении от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной, полное ограничение движения);

по ул. Гоголя (в направлении от ЖК «Кристалл» до ул. Большой Красной, полное ограничение движения).

Фото: kzn.ru

С 7.00 до 12.30 автомобилисты не смогут проехать по следующим улицам:

ул. Большая Красная (в направлении от ул. Толстого до ул. Батурина, полное ограничение движения с возможностью сквозного проезда по ул. Гоголя, ул. Жуковского, ул. Пушкина, ул. Театральной, ул. Фукса, ул. Япеева);

ул. Батурина (в направлении от ул. Карла Маркса до ул. Кремлевская набережная, полное ограничение движения);

Кремлевская набережная (в направлении от ул. Батурина до ул. Саид-Галеева, полное ограничение обоих направлений движения);

съезд с Кремлевской дамбы в направлении к ул. Кремлевская набережная (полное ограничение движения);

съезд с пл. Тысячелетия (в направлении от пл. Тысячелетия до ул. Батурина, полное ограничение движения);

ул. Саид-Галеева (в направлении от съезда на ул. Кремлевская набережная до выезда с ул. Кремлевская набережная, ограничение 1,5 полосы движения);

по Кремлевской дамбе (по направлению от съезда с ул. Батурина до ул. Сибгата Хакима, ограничение 1,5 правой полосы движения).

Ранее в мэрии Казани опубликовали, как изменится схема движения общественного транспорта в день проведения велогонки Tour de Tatarstan Kazan.

