Аналитики выяснили, насколько дождлив октябрь в Казани

Казань занимает одиннадцатое место среди российских городов-миллионников по показателю дождливости в октябре. В столице Татарстана октябрь обычно довольно дождливый. Дожди здесь шли в среднем десять дней за месяц, к такому выводу пришли аналитики «Яндекс.Погоды» (исследование есть в распоряжении «Реального времени»).

Они изучили данные метеонаблюдений за десять лет и подсчитали для городов-миллионеров среднее количество октябрьских дней, когда шел дождь.

Фото: «Яндекс.Погода»

Оказалось, что чаще всего дождливая погода была в Перми — здесь в октябре в среднем 13 дождливых дней. На вторых и третьих местах — Екатеринбург и Новосибирск (в среднем по 11 дождливых дней).

В Казани дожди не очень интенсивные: за октябрь выпадает примерно 57 мм осадков — около 6 мм за один дождь. Это близко к среднему по миллионерам.

Реже всего дождь шел в Волгограде и Ростове-на-Дону: в последние десять лет дождливыми там были в среднем пять-шесть дней октября. При этом в Ростове за эти шесть дней на город выливалось почти столько же воды (54 мм), сколько на Санкт-Петербург за одиннадцать.

По данным синоптиков Гидрометцентра РТ, в среду и четверг в южных районах республики пройдет дождь. Днем потеплеет до 11... 16°. В пятницу и субботу ожидаются дожди и сильный ветер. Ночью температура составит 3... 8°, днем в пятницу — 11... 16° тепла, в субботу не поднимется выше +8... 13°.



Татьяна Леухина