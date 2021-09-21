В Казани в октябре на городские маршруты могут не выйти 100 автобусов

Фото: Максим Платонов

Перевозчики Казани обратились в Российский союз автостраховщиков и Центробанк по поводу того, что им отказывают в оформлении договоров страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО) на городские автобусы, которые перевозят пассажиров. Из-за этого в октябре на городские маршруты могут не выйти 100 автобусов, сообщили в Ассоциации АТП РТ.

Там напомнили, что договор ОСАГО согласно ст. 426 ГК РФ является публичным, а это означает, что страховщик не вправе отказать в его заключении.

— Перевозчики понимают всю ответственность и не хотят допустить транспортного коллапса. Из-за действий страховых компаний пассажиры Казани уже в октябре этого года могут остаться без автобусов на ряде маршрутов, а в дальнейшем — вообще без пассажирских перевозок, — сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Если автобус попал в ДТП, то страховая компания после оформления ОСАГО выплачивает страховку. В ином случае возмещение ущерба ложится на предприятие.

Фото: Максим Платонов

— Отмечу также, что за неисполнение владельцем транспортного средства установленной обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, предусмотрено наказание по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ — штраф в размере 800 рублей. Далее больше — лишение автотранспортного предприятия лицензии на осуществление пассажирских перевозок, поскольку это является нарушением лицензионных требований. Кроме того, отсутствие полиса ОСАГО для перевозчика пассажиров является оказанием услуг, не соответствующим требованиям безопасности, а это уже уголовная статья. Например, в Красноярском крае ГИБДД арестовала водителя на двое суток за езду без обязательного полиса ОСАГО. Перевозчики Казани не могут допустить арестов водителей городских автобусов. При отсутствии полиса ОСАГО автобусы просто не смогут выехать из автопарка, — отметил Темляков.

По его словам, к решению данного вопроса уже подключились городские власти:

— Как мне известно, направлено обращение к регулятору от руководства города.