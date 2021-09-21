Нападающий Кирилл Петров забросил 100-ю шайбу в составе «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров забросил 100-ю шайбу в составе казанской команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Накануне форвард казанцев принес победу своей команде над подмосковным «Витязем», забив на 58-й минуте встречи. Эта шайба стала для него 100-й в форме «Ак Барса».

В регулярных чемпионатах Петров забросил 83 гола за «барсов». Еще 17 он добавил в матчах плей-офф Кубка Гагарина.

В нынешнем сезоне в активе нападающего 3(2+1) очка в 5 играх в КХЛ.