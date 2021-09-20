Кабмин РТ утвердил нормативные затраты по заготовке, хранению донорской крови и ее компонентов на 2022 год

Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты на выполнение медорганизациями государственной системы здравоохранения РТ работы по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов на 2022 год. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Документом установлены следующие затраты по хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов на следующий год:

цельная донорская кровь от доноров крови — 10 740,69 руб./литр;

цельная донорская кровь методом автоматического афереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) — 11 277,72 руб./литр;

цельная донорская кровь методом тромбоцитофереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) — 12 292,72 руб./литр;

Фото: Максим Платонов (архив)

Каждый год Служба крови заготавливает более 50 тонн компонентов донорской крови — этого хватает для оказания помощи более 30 тыс. пациентам. При этом ежедневная потребность зависит от количества пациентов той или иной группы крови. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина