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Кабмин РТ утвердил нормативные затраты по заготовке, хранению донорской крови и ее компонентов на 2022 год

23:56, 20.09.2021
Кабмин РТ утвердил нормативные затраты по заготовке, хранению донорской крови и ее компонентов на 2022 год
Фото: Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты на выполнение медорганизациями государственной системы здравоохранения РТ работы по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов на 2022 год. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Документом установлены следующие затраты по хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов на следующий год:

  • цельная донорская кровь от доноров крови — 10 740,69 руб./литр;
  • цельная донорская кровь методом автоматического афереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) — 11 277,72 руб./литр;
  • цельная донорская кровь методом тромбоцитофереза (для заготовки свежезамороженной плазмы методом плазмафереза) — 12 292,72 руб./литр;
Фото: Максим Платонов (архив)

Каждый год Служба крови заготавливает более 50 тонн компонентов донорской крови — этого хватает для оказания помощи более 30 тыс. пациентам. При этом ежедневная потребность зависит от количества пациентов той или иной группы крови. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицинаВласть Татарстан

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