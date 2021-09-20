В этом году фестиваль «Аксенов-фест» будет посвящен Году родных языков и народного единства в Татарстане

В Казани 14-й фестиваль «Аксенов-фест» будет посвящен Году родных языков и народного единства в Татарстане, детской и современной популярной литературе и творчеству самого Василия Аксенова. Мероприятие пройдет с 22 по 25 сентября.

Главной площадкой литературного форума традиционно станет Дом-музей В. Аксенова. Здесь пройдут лекции, творческие встречи с известными поэтами и писателями, фотовыставка и другие мероприятия.



Фото: kzn.ru

На фестиваль приедут президент русского ПЕН-центра, драматург Евгений Попов, музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, автор романов «Зулейха открывает глаза», «Дети мои», «Эшелон на Самарканд» Гузель Яхина, удмуртская этническая поэтесса Анастасия Шумилова, автор бестселлера «Калечина-Малечина» Евгения Некрасова, детская писательница Анастасия Строкина, прозаик и журналист Марина Ахмедова, переводчик Максим Амелин. В первый день состоится презентация антологии современной татарской прозы на французском языке, выпущенной в крупном парижском издании «Арматтан».



Кульминацией станет торжественная церемония вручения премии «Звездный билет» 24 сентября в КРК «Пирамида». Вход на все мероприятия фестиваля — по билетам. Их можно получить на безвозмездной основе, предварительно пройдя регистрацию по телефону: +7(843)236-42-93, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Напомним, на проведение фестиваля «Аксенов-фест» направят более 6 млн рублей.