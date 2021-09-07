В Казани на проведение ежегодного фестиваля «Аксенов-фест» направят 6 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани пройдет ежегодный литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест». На его организацию и проведение направят более 6 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Заказчиком выступает Управление культуры исполкома Казани. «Аксенов-фест» пройдет в Доме-музее Аксенова по ул. Карла Маркса, 55, а также в концентром зале и в зале библиотеки. Средства на проведение фестиваля выделят из бюджета города.

Мероприятие будет проходить в столице Татарстана в течение четырех дней. Подрядчику необходимо обеспечить участников фестиваля транспортом, изготовить полиграфическую и наградную продукцию, привлечь профессиональных фотографов и видеографов. Также от него требуется организовать работу попечительского совета (жюри) фестиваля, мастер-классы писателей — участников фестиваля и т.д.

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2019 году «Аксенов-фест» прошел в Казани с 11 по 15 сентября. Программа включала в себя 30 мероприятий по литературе, кино, театру, моде, живописи и музыке.



Татьяна Демина