Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не прилетел в Казань на матч с «Рубином»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун пропустит матч с «Рубином» в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По данным источника, иранский форвард не прилетел в Казань вместе с командой. О причинах отсутствия Азмуна неизвестно.

Фото: vk.com/zenit

Также не смогут сыграть с «Рубином» полузащитник Магомед Оздоев и защитник Вячеслав Караваев. Под вопросом участие Деяна Ловрена, который не тренировался в общей группе за несколько дней до матча.

Встреча между «Рубином» и «Зенитом» состоится сегодня, 20 сентября, на стадионе «Центральный». Начало матча — в 18.30 мск.

Напомним, игра начнется с минуты молчания в память о погибших при стрельбе в Пермском университете.