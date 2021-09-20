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По итогам обработки 95,05% протоколов «Единая Россия» набрала 49,63%

12:38, 20.09.2021
По итогам обработки 95,05% протоколов «Единая Россия» набрала 49,63%
Фото: realnoevremya.ru

По результатам обработки 95,05% итоговых протоколов партия «Единая Россия» набрала 49,63% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму.

КПРФ набрала 19,2% голосов, ЛДПР — 7,48%, чуть меньше партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,43%. Партия «Новые люди» набрала 5,4% голосов, пишет ТАСС.

По предварительным данным, в Марий Эл на выборах в Госдуму побеждает КПРФ

Ольга Плешкова
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