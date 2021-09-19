Политолог объяснил, почему в Татарстане большая явка на селе

Фото: Максим Платонов

Активная явка в селах объясняется тем, что люди там чаще общаются, а региональная муниципальная власть в населенных пунктах пользуется авторитетом. Такое мнение выразил российский политтехнолог, автор telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов в ходе выступления в Едином информационном центре Татарстана.

— Там не сходить проголосовать считается нарушением гражданского долга. А в городах есть районы, где традиционно низкая явка. И по Москве есть такое, и по Питеру, — сказал он, отвечая на вопрос о том, почему в муниципальных районах РТ явка выше, чем в некоторых районах Казани.

Фото: Максим Платонов (архив)

Утром в Татарстане минимальная явка была в Вахитовском районе Казани (39,43%), Советском (43,16%) и Ново-Савиновском районах (43,42%). Высокую явку продемонстрировали Балтасинский район ( 83,23%), Алексеевский район (80,77%) и Бавлинский район (79,95%).

Татьяна Леухина