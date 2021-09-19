В Татарстане минимальная явка наблюдается в Вахитовском районе Казани

В Татарстане минимальная явка наблюдается в Вахитовском районе Казани — 39,43%, сообщил корреспондент «Реального времени».

В Балтасинском районе РТ на данный момент зафиксирована максимальная явка — 83,23%. На втором месте Алексеевский район Татарстана — там пришли на выборы 80,77% избирателей, на третьем месте оказался Бавлинский район — 79,95%.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, одна из самых низких явок в Советском и Ново-Савиновском районах Казани — 43,16% и 43,42% соответственно.

По состоянию на 10.00 явка на выборы в Татарстане составила 60,5%, сообщил глава Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев.

Алексей Нечаев