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Валеева: некоторые наблюдатели работают с прошлых выборов

14:52, 19.09.2021 Сюжет:  Выборы в Госдуму РФ
Валеева: некоторые наблюдатели работают с прошлых выборов
Фото: realnoevremya.ru

Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева рассказала корреспонденту «Реального времени», что какой-то отряд работающих наблюдателей остался подготовленным с прошлых выборов.

Она отметила, что не зря существует детальный золотой стандарт для наблюдателя. Там прописывается, например, работа с инвалидами. Есть среди наблюдателей опытные, но появляется много нового в требованиях—в частности, инклюзивность. Поэтому даже опытные наблюдатели должны готовиться к работе на каждых выборах.

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию единого дня голосования.

ОбществоВласть Татарстан

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