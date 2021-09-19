Валеева: некоторые наблюдатели работают с прошлых выборов
Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева рассказала корреспонденту «Реального времени», что какой-то отряд работающих наблюдателей остался подготовленным с прошлых выборов.
Она отметила, что не зря существует детальный золотой стандарт для наблюдателя. Там прописывается, например, работа с инвалидами. Есть среди наблюдателей опытные, но появляется много нового в требованиях—в частности, инклюзивность. Поэтому даже опытные наблюдатели должны готовиться к работе на каждых выборах.
«Реальное время» ведет текстовую трансляцию единого дня голосования.ОбществоВласть Татарстан
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