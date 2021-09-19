В ЦИК РТ обещали разобраться со случаями принуждения к голосованию, если будут такие жалобы

Глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев рассказал корреспонденту «Реального времени», как в Центризбиркоме реагируют на принуждение к голосованию на избирательных участках.

Он заявил, что если есть эти случаи, то нужно сообщить в ЦИК РТ: «Мы будем разбираться».

Фото: Максим Платонов

Ранее Кондратьев рассказал, что жалоб о нарушениях, влияющих на ход голосования, в ЦИК РТ не поступало. Он отметил, что часть сообщений была отработана выездными группами. Еще часть находится в работе.

