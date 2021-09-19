В ЦИК РТ обещали разобраться со случаями принуждения к голосованию, если будут такие жалобы
Глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев рассказал корреспонденту «Реального времени», как в Центризбиркоме реагируют на принуждение к голосованию на избирательных участках.
Он заявил, что если есть эти случаи, то нужно сообщить в ЦИК РТ: «Мы будем разбираться».
Ранее Кондратьев рассказал, что жалоб о нарушениях, влияющих на ход голосования, в ЦИК РТ не поступало. Он отметил, что часть сообщений была отработана выездными группами. Еще часть находится в работе.
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