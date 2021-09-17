В России явка на выборы в первый день голосования составила 16,85%

В России в первый день голосования на выборах в Госдуму общая явка по состоянию на 20:00 по мск составила 16,85%. Об этом говорится в telegram-канале ЦИК России.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее вечером глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев сообщил, что в республике в первый день выборов в Госдуму проголосовали 32,1% избирателей. Вне помещений избирательных участков проголосовали 5,47% избирателей республики.



В Татарстане голосование прошло в штатном режиме. В 20:00 закрылись все 2 810 избирательных участков. Обращений о нарушении избирательного законодательства в ЦИК РТ не поступало.

Татьяна Леухина