В России на выборы депутатов Госдумы подали заявки около 500 тысяч наблюдателей
В настоящее время в России на выборы депутатов Госдумы подали заявки около 500 тысяч наблюдателей. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Это больше пяти человек на один участок, заметила она.
Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что онлайн-трансляцию с 30 тысяч избирательных участков отслеживают 7,5 тысячи человек. В ЦИК не поступило ни одной жалобы на систему видеонаблюдения на выборах, передает ТАСС.
Вчера председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев сообщил, что в республике за ходом голосования на избирательных участках республики в первый день выборов следили 12,9 тысячи наблюдателей. От Общественной палаты РТ было направлено 3 тысячи наблюдателей. Кроме того, в Татарстан прибыла миссия наблюдателей стран СНГ.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым