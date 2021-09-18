В России на выборы депутатов Госдумы подали заявки около 500 тысяч наблюдателей

Фото: Максим Платонов

В настоящее время в России на выборы депутатов Госдумы подали заявки около 500 тысяч наблюдателей. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Это больше пяти человек на один участок, заметила она.

Фото: realnoevremya.ru

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что онлайн-трансляцию с 30 тысяч избирательных участков отслеживают 7,5 тысячи человек. В ЦИК не поступило ни одной жалобы на систему видеонаблюдения на выборах, передает ТАСС.

Вчера председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев сообщил, что в республике за ходом голосования на избирательных участках республики в первый день выборов следили 12,9 тысячи наблюдателей. От Общественной палаты РТ было направлено 3 тысячи наблюдателей. Кроме того, в Татарстан прибыла миссия наблюдателей стран СНГ.



Татьяна Леухина