Володин проголосовал на выборах в Госдуму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы.

— Тот, кто не успел проголосовать вчера, может проголосовать сегодня. Завтра завершающий день голосования, поэтому, если есть время, то лучше прийти сейчас, сделать свой выбор, — цитирует его ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Высокая явка избирателей требует от будущих депутатов большей ответственности, добавил Володин. По его словам, если активно выполнять общественный долг, ответственно подходить к выбору, то власть будет более эффективной.

Вчера президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму при помощи системы электронного голосования. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Нечаев