Володин проголосовал на выборах в Госдуму
Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы.
— Тот, кто не успел проголосовать вчера, может проголосовать сегодня. Завтра завершающий день голосования, поэтому, если есть время, то лучше прийти сейчас, сделать свой выбор, — цитирует его ТАСС.
Высокая явка избирателей требует от будущих депутатов большей ответственности, добавил Володин. По его словам, если активно выполнять общественный долг, ответственно подходить к выбору, то власть будет более эффективной.
Вчера президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму при помощи системы электронного голосования. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым