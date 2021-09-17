Самошников завтра вернется к тренировкам «Рубина»

Защитник «Рубина» Илья Самошников в ближайшее время сможет вернуться к тренировкам команды. Об этом сообщил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

Также рулевой «Рубина» прокомментировал ситуацию с травмированными игроками команды.

«Пока не готов сказать, кто точно не сыграет. Олег Шатов тренировался с командой. Под вопросом участие Александра Зуева и Владислава Игнатьева. У Ильи Самошникова контузия одной из сторон костей. Завтра он сможет тренироваться», — сказал Слуцкий.

Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, Самошников получил травму в ходе матча с «Уралом» (4:0) и был госпитализирован прямо со стадиона в одну из казанских больниц.

Встреча 8-го тура между «Рубином» и «Зенитом» состоится в Казани 20 сентября. Игра пройдет на стадионе «Центральный».