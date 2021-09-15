Руй Витория взял ответственность за поражение от «Легии» в Лиге Европы

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория заявил, что берет на себя ответственность за поражение от польской «Легии» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.



«Готов взять это поражение полностью на себя. Я ответственен за результат, это моя работа. Внутри мы можем говорить о разных вещах, но ответственность на мне. Я лидер этой команды», — приводит RT его слова.

Встреча завершилась со счетом 0:1 — в новом сезоне «красно-белые» проиграл три проведенных матча, не забив ни одного гола.

Маргарита Головатенко