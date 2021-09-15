Футбольный «Нефтехимик» дома проиграл «Ротору»

Нижнекамский ФК «Нефтехимик» дома проиграл волгоградскому «Ротору» — счет 1:3. Первый тайм завершился победой нижнекамцев. Счет на последних секундах мог быть 2:0, но мяч попал в перекладину ворот «Ротора».

Первый гол со стороны волгоградцев забил Камиль Мулин и сравнял счет — 1:1. Он же за 5 минут до завершения забил второй, а в компенсированное время Игорь Школик пробил в дальний угол, 1:3.

Следующий тур пройдет в Челнах 19 сентября — ФК «Нефтехимик» сыграет с «КАМАЗом».

Маргарита Головатенко