В Казани на избирательных участках организуют продуктовые ярмарки

В Казани на 169 избирательных участках в последний день выборов депутатов Госдумы РФ организуют продуктовые ярмарки. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Горожане смогут приобрести на них продовольственные и бытовые товары по закупочным ценам: гречку, макароны, рис, сахар, чай, масло подсолнечное, сгущенное молоко, продукцию местного производителя бытовой химии. Ярмарки организуют на участках, открытых в школах города. На 20 объектах организуют ярмарки с участием самозанятых. Всего планируется завести 250 тонн продуктов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в Казани стартовали первые в этом сезоне традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки.



В августе Кабмин Татарстана одобрил предложение Минсельхоза РТ о проведении ярмарок в целях сдерживания роста цен на продукты питания и обеспечения населения сельхозпродукцией и продовольственными товарами повседневного спроса.

Татьяна Леухина