Тепло в детсады, школы и больницы Набережных Челнов подадут в течение двух дней

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Набережных Челнах в течение двух дней все объекты социальной сферы должны быть подключены к теплу. Об этом на «деловом понедельнике» заявил мэр города Наиль Магдеев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отопительный сезон в этом году в Челнах начали раньше — 9 сентября. В этот день тепло подали в объекты здравоохранения города, в учреждения образования и дошкольные учреждения — 10 сентября.

— Ко вторнику к концу дня у нас должна быть полная ясность того, где у нас проблем нет и тепло мы смогли подать, а где есть проблемы, которые следует доработать. Надо сделать все, чтобы к середине недели все наши объекты были бы с теплом, - приводит слова Магдеева пресс-служба мэрии Челнов.

Постановление о начале отопительного сезона в Челнах на прошлой неделе подписал руководитель исполкома Фарид Салахов.

