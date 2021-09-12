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В Греции рассказали о рекордных поставках вина в Россию в этом году

21:31, 12.09.2021
В Греции рассказали о рекордных поставках вина в Россию в этом году
Фото: pixabay.com

Член Союза виноделов Пелопоннеса, менеджер по экспорту и маркетингу винодельческой кампании Cavino Георгий Канакис заявил, что экспорт вина из Греции в Россию растет, в этом году поставки будут рекордными.

Он сказал, что на рынке России произошли большие изменения за последние годы и на нем стало продаваться больше греческих вин. Канакис считает, что с урожаем винограда винных сортов проблем не будет, несмотря на засуху, пишет «РИА Новости».

Межпрофессиональный комитет вин Шампани отменит рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию. Она перестанет действовать с 15 сентября

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