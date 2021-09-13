Сегодня в Татарстане потеплеет до +22 градусов
В понедельник, 13 сентября, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Утром в отдельных районах республике ожидается туман.
Ветер западный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +17... +22 градуса. В Казани ожидается от +19 до +22 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +17... +21 градус.
По данным Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели Татарстан кратковременно попадет в теплый сектор перемещающегося по северным широтам атлантического циклона. Местами будут идти дожди, но температуры в дневные часы повысятся до +16... +21°С.
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