Израиль нанес удар по инфраструктуре «Хамаса»

Военные Израиля ответили на ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Армия нанесла удар по подземной инфраструктуре движения «Хамас».

— В ответ на сегодняшний ракетный обстрел мы нанесли удар по подземной инфраструктуре «Хамаса» в Газе, — сообщила в Twitter армия обороны Израиля.

Террористические организации в Газе продолжают терроризировать израильтян с помощью:

ракет

беспорядков на границе

воздушных шаров со взрывчаткой



В ответ на сегодняшний ракетный обстрел мы нанесли удар по подземной инфраструктуре ХАМАС в Газе. — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) September 12, 2021

В военном ведомстве заявили, что «террористические организации в Газе продолжают терроризировать израильтян с помощью ракет, беспорядков на границе, воздушных шаров со взрывчаткой».

Ранее в ответ на осуществленный 10 сентября запуск ракеты в сторону Израиля ВВС страны подвергли бомбардировке военный комплекс палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Алексей Нечаев