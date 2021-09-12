Израиль нанес удар по инфраструктуре «Хамаса»
Военные Израиля ответили на ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Армия нанесла удар по подземной инфраструктуре движения «Хамас».
— В ответ на сегодняшний ракетный обстрел мы нанесли удар по подземной инфраструктуре «Хамаса» в Газе, — сообщила в Twitter армия обороны Израиля.
Террористические организации в Газе продолжают терроризировать израильтян с помощью:— Армия обороны Израиля (@IdfRussian) September 12, 2021
ракет
беспорядков на границе
воздушных шаров со взрывчаткой
В ответ на сегодняшний ракетный обстрел мы нанесли удар по подземной инфраструктуре ХАМАС в Газе.
В военном ведомстве заявили, что «террористические организации в Газе продолжают терроризировать израильтян с помощью ракет, беспорядков на границе, воздушных шаров со взрывчаткой».
Ранее в ответ на осуществленный 10 сентября запуск ракеты в сторону Израиля ВВС страны подвергли бомбардировке военный комплекс палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
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