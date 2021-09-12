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Израиль нанес удар по инфраструктуре «Хамаса»

07:51, 12.09.2021
Израиль нанес удар по инфраструктуре «Хамаса»
Фото: pixabay.com

Военные Израиля ответили на ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Армия нанесла удар по подземной инфраструктуре движения «Хамас».

— В ответ на сегодняшний ракетный обстрел мы нанесли удар по подземной инфраструктуре «Хамаса» в Газе, — сообщила в Twitter армия обороны Израиля.

В военном ведомстве заявили, что «террористические организации в Газе продолжают терроризировать израильтян с помощью ракет, беспорядков на границе, воздушных шаров со взрывчаткой».

Ранее в ответ на осуществленный 10 сентября запуск ракеты в сторону Израиля ВВС страны подвергли бомбардировке военный комплекс палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Алексей Нечаев
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