Израиль нанес ответные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа

В ответ на осуществленный 10 сентября запуск ракеты в сторону Израиля ВВС страны подвергли бомбардировке военный комплекс палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении армии в Twitter.

— В ответ на ракету, выпущенную вечером из Газы по Израилю, мы только что нанесли удары по пулеметной точке, складу и военному комплексу ХАМАС, — говорится в сообщении.

In response to the rocket fired from Gaza at Israel tonight, we just struck a Hamas machine gun post, storage site and military compound.



Hamas is responsible for all terrorist attacks emanating from Gaza.