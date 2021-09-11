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Израиль нанес ответные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа

09:19, 11.09.2021
Израиль нанес ответные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа
Фото: pixabay.com

В ответ на осуществленный 10 сентября запуск ракеты в сторону Израиля ВВС страны подвергли бомбардировке военный комплекс палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении армии в Twitter.

— В ответ на ракету, выпущенную вечером из Газы по Израилю, мы только что нанесли удары по пулеметной точке, складу и военному комплексу ХАМАС, — говорится в сообщении.

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что с территории сектора Газа была выпущена ракета. Она была перехвачена с помощью системы противовоздушной обороны «Железный купол».

В мае Кабмин Израиля принял решение о прекращении ударов по палестинской Газе. «Реальное время» ранее разбиралось в причинах обострения палестино-израильского конфликта. Подробнее — в материале интернет-газеты.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия

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