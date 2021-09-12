Сегодня в Татарстане потеплеет до +18 градусов
В воскресенье, 12 сентября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Утром в отдельных районах туман, днем местами возможен небольшой дождь.
Ветер западный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +13..+18 градусов. В Казани ожидается от +13 до +15 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +11..+15 градусов.
По данным Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели Татарстан кратковременно попадет в теплый сектор перемещающегося по северным широтам атлантического циклона. Местами будут идти дожди, но температуры в дневные часы повысятся до +16..+21°С.
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