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Инфекционист озвучила неожиданный фактор, который может усилить риск заражения COVID-19

10:38, 11.09.2021
Инфекционист озвучила неожиданный фактор, который может усилить риск заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Психическое состояние человека сильно влияет на иммунную систему. Так что страх, паника и подавленность могут увеличить риск «схватить» коронавирус. А та заболеваемость, которая фиксируется сегодня в России, связана с понижением защитных сил организма. Эту информацию сообщила инфекционист Светлана Малиновская в эфире «Радио 1».

Помимо того, что эмоциональное состояние человека может стать причиной заражения коронавирусом, есть и обратная взаимосвязь. Медики замечают, что человек, который уже заболел ковидом, часто начинает вести себя совершенно по-иному, нежели в здоровом состоянии. Болезнь поражает не только тело, но и психику, может понизить инстинкт самосохранения. Некоторые пациенты при этом замыкаются в себе и даже отказываются лечиться. Плюс к тому коронавирус может вызвать потерю памяти, ориентации во времени и пространстве, панические атаки и даже неконтролируемый гнев.

Тем временем Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разрабатывает универсальную вакцину, которая будет защищать против всех видов коронавируса. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Людмила Губаева
ОбществоМедицина Татарстан

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