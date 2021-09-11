В Татарстане в трех школах открылись современные образовательные центры
В Чистопольском районе Татарстана в трех школах открылись образовательные центры «Точка роста». Они оснащены самым современным оборудованием, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.
Открытия центров прошли в Татарско-Толкишской, Лучовской и Юлдузской школах. Они создаются для формирования условий повышения качества подготовки школьников.
— Центры «Точка роста» важны для развития общекультурных ценностей, цифровой грамотности, проектной деятельности наших учеников. Учебные помещения обновлены, оснащены современным оборудованием. Следовательно, детям созданы все условия для получения качественного, современного образования, — отметила директор Татарско-Толкишской школы Гулькай Мирсиапова.
В деревне Куюки Пестречинского района РТ в начале учебного года открылся новый технологический лицей «Алгоритм» на 1 224 места. В этом учебном году в нем будут учиться 1 375 школьников и 10 первых классов.
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