Соцсети: в Казани на Сибирском тракте загорелся автобус

Фото: скриншот/соцсети

В Казани на Сибирском тракте загорелся автобус. Об этом сообщил один из местных жителей в соцсети.

«Дым и запах гари на всю улицу», — гласит подпись к публикации. На видео видно, что на месте происшествия работали пожарные. Причины происшествия, а также номер загоревшегося автобуса неизвестны.

Скриншот/соцсети

Напомним, в январе этого года в Казани во время движения автобуса №35 загорелась его кабина. Происшествие случилось на улице Декабристов у дома 114. В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры успели выйти из автобуса до прибытия пожарных.



Татьяна Демина