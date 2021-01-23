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Происшествия

В Казани загорелась кабина автобуса №35 во время его движения

15:16, 23.01.2021
В Казани загорелась кабина автобуса №35 во время его движения
Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Казани во время движения автобуса №35 загорелась его кабина автобуса 35 маршрута. Происшествие случилось у дома по улице Декабристов, 114.

Никто не пострадал. Люди успели выйти из автобуса до прибытия пожарных. Площадь горения составила 1 кв. метр.

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Пожарный расчет ПСЧ-3 прибыл на место происшествия через пять минут после сообщения о возгорании, сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану. Открытое горение удалось ликвидировать в 12.58.

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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