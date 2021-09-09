Цена на газ в Европе установила новый рекорд — она превысила $700 за 1 тысячу кубометров

В четверг, 9 сентября, в Европе установлен новый рекорд цен на газ. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 17.27 (по мск) превысила $700 за 1 тыс. кубометров, сообщает RT.

Напомним, цены на газ в Европе обновили исторический рекорд 6 августа. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $540 за тыс. куб. м. На пике стоимость была близка к $545.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что поставки газа по трубопроводу «Северный поток — 2» «Газпром» может начать уже с 1 октября этого года. Прокачивать его по обеим ниткам трубопровода планируется уже к 1 декабря 2021 года. Сроки поставок газа в газотранспортную систему Европы определит регулятор Германии.

Татьяна Демина