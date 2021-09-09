В Казани за среду произошло 108 ДТП

Фото: ГИБДД Казани

108 ДТП произошло в Казани за 8 сентября, три из них — с пострадавшими (два столкновения и наезд на пешехода), остальные — с материальным ущербом.



Сотрудники Госавтоинспекции задержали трех пьяных водителей и четырех водителей без прав. В отделы полиции доставили трех граждан — их подозревают в совершении преступлений.

Со стороны электросамокатчиков за день пресекли 16 правонарушений, сообщает ГИБДД города.

Фото: pixabay.com

Вчера на подъеме с улицы Академика Арбузова к остановке «Улица Халитова» в Казани в трамвай въехал КАМАЗ. Со слов водителя большегруза, у него отказали тормоза. Днем движение трамваев после ДТП восстановили.

Маргарита Головатенко