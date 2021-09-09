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Назначен новый директор филиала КИУ в Челнах

12:05, 09.09.2021
Назначен новый директор филиала КИУ в Челнах
Фото: chl.ieml.ru

В Набережных Челнах новым директором филиала КИУ назначена Ирина Фролова, сообщили в вузе. До этого она занимала должность заместителя директора по научной работе.

Фролова начала работать в челнинском филиале ИЭУП в 2004 году. В 2005-м защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата социологических наук. 1 сентября 2006 года Фролова стала заведующей кафедрой «Цифровая экономика и управление качеством».

С поста директора ушла Татьяна Чернышева — она работала на этом месте с 2011 года.

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