Назначен новый директор филиала КИУ в Челнах

В Набережных Челнах новым директором филиала КИУ назначена Ирина Фролова, сообщили в вузе. До этого она занимала должность заместителя директора по научной работе.

Фролова начала работать в челнинском филиале ИЭУП в 2004 году. В 2005-м защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата социологических наук. 1 сентября 2006 года Фролова стала заведующей кафедрой «Цифровая экономика и управление качеством».

С поста директора ушла Татьяна Чернышева — она работала на этом месте с 2011 года.