Хуснуллин: закон об отмене обязательного техосмотра в России могут принять до конца года

До конца 2021 года в России могут принять закон об отмене обязательного техосмотра, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.



По его словам, проект закона уже подготовлен, его поддержали все заинтересованные стороны — регионы и МВД.

«В ближайшее первое заседание Думы. Мы это внесем, и, надеюсь, до конца года это решение примем», — приводит слова Хуснуллина «Интерфакс».

7 сентября сообщалось, что правительственная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила предложение об отмене в России обязательного техосмотра. Теперь процедуру техосмотра нужно будет проходить только при смене владельца, если автомобилю больше четырех лет. Во всех остальных случаях техосмотр будет добровольным.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В правительственной комиссии по безопасности дорожного движения заявили, что за безопасностью мотоцикла или машины в первую очередь должен следить их владелец. Законопроект планируется доработать при участии правительства. Затем его внесут в Государственную думу.

Маргарита Головатенко