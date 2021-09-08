Объем онлайн-продаж продуктов питания вырос на 40%

В России объем онлайн-продаж продуктов питания вырос на 40%. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин на конференции «Экспорт российской продукции АПК через электронные каналы продаж».



Электронные площадки занимают все больше объема в общем мировом объеме торговли. Наиболее активно интернет-торговля стала развиваться с началом пандемии коронавируса и введением режима самоизоляции. Так, в 2020 году 1% расходов потребителей на покупки пришелся на электронные каналы продаж, и эта сумма составила почти $2,5 млн. На сегодня более 2 млрд человек в мире покупают товары онлайн. Ожидается, что к 2024 году объем онлайн-торговли удвоится и составит уже 22%, а в Китае эта цифра превысит 50% от общего объема продаж.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— На сегодня онлайн-торговля продуктами питания не является самым большим сегментом этого рынка. Она составляет порядка 17% от общего объема продаж. Но именно наша отрасль в продажах онлайн получила самое большое развитие в прошлом году вследствие упомянутых ограничений, вызванных пандемией коронавируса, — рассказал Левин. — Если общий объем онлайн-торговли в прошлом году вырос на 26%, то онлайн-продажи продуктов питания — на 40%. Это очень существенное опережение общей тенденции. Такая ситуация, безусловно, открывает новые возможности для наших экспортеров продукции АПК (агропромышленного комплекса, — прим. ред.). И что для нас особенно важно, онлайн-торговля продуктами питания активно растет на наиболее значимых для нас ключевых рынках. Так, например, Китай — это ведущий рынок электронной торговли в мире, и электронные продажи там охватывают порядка 850 млн человек, из которых две трети приобретают продукты питания онлайн. За прошлый год объем онлайн-продаж этих продуктов составил порядка $25 миллиардов.

Еще одним перспективным рынком электронной торговли, по словам спикера, является Индия, хотя пока он еще не так развит, как китайский.

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