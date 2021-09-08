«Ведомости»: «Яндекс» подвергся крупнейшей в истории рунета DDoS-атаке

Высокопоставленный источник в «Яндексе» рассказал «Ведомостям», что сервера компании в прошлые выходные подверглись самой крупной DDoS-атаке в истории российского интернета. Масштаб кибератаки был подтвержден американской компанией Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с «Яндексом».

«Мы проводим расследование вместе с подрядчиками. Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны», — сказал источник «Ведомостей».

Фото: pixabay.com

Официальный представитель «Яндекса», как утверждает газета, информацию об атаке подтвердил, не рассказав о подробностях. Отмечается, что атака была отражена и не повлияла на работу сервисов и данные пользователей.

В 2020 году большинство хакерских атак на Россию совершали с зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах адресов, сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. Нападения осуществлялись на объекты, которые связаны с образованием, наукой и разработкой вакцин, здравоохранением, госуправлением, финансовым сектором, военно-промышленным комплексом, а еще с транспортом.



Алексей Нечаев